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ПАСЕ: Выборы – вызов для властей


Фото: Пресс-служба парламента Армении

Фото: Пресс-служба парламента Армении

Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Глава наблюдательской миссии ПАСЕ в Армении Лилиан Мори-Паскье сказала сегодня, что предстоящие выборы станут серьезным вызовом для армянских властей в плане повышения доверия населения к выборным процессам.

Лилиан Мори-Паскье сказала об этом на встрече со спикером Национального собрания Армении Галустом Саакяном.
 
Спикер НС заверил, что «предстоящие парламентские выборы будут свободными, справедливыми, прозрачными и будут соответствовать демократическим стандартам».
 
На встрече с членами делегации НС Армении в ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье отметила, что на предыдущих встречах ей пришлось столкнуться с недовольством относительно некоторых статей Избирательного кодекса, в частности, рейтинговой выборной системы.
 
«Оправдано ли существование данной системы в такой маленькой стране как Армения?» - поинтересовалась представитель ПАСЕ.
 
Член делегации ПАСЕ в Армении Наира Зограбян также назвала недопустимым применение в Армении рейтинговой системы, которая, по ее мнению, создает благоприятные условия для фальсификаций.
 
Депутат от РПА Самвел Фарманян, в свою очередь, отметил, что это не лучшая система, однако она позволит, чтобы от марзов были выбраны люди, пользующиеся доверием населения.

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