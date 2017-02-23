ПАСЕ: Выборы – вызов для властей

Ереван /Медиамакс/. Глава наблюдательской миссии ПАСЕ в Армении Лилиан Мори-Паскье сказала сегодня, что предстоящие выборы станут серьезным вызовом для армянских властей в плане повышения доверия населения к выборным процессам.
Лилиан Мори-Паскье сказала об этом на встрече со спикером Национального собрания Армении Галустом Саакяном.
Спикер НС заверил, что «предстоящие парламентские выборы будут свободными, справедливыми, прозрачными и будут соответствовать демократическим стандартам».
На встрече с членами делегации НС Армении в ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье отметила, что на предыдущих встречах ей пришлось столкнуться с недовольством относительно некоторых статей Избирательного кодекса, в частности, рейтинговой выборной системы.
«Оправдано ли существование данной системы в такой маленькой стране как Армения?» - поинтересовалась представитель ПАСЕ.
Член делегации ПАСЕ в Армении Наира Зограбян также назвала недопустимым применение в Армении рейтинговой системы, которая, по ее мнению, создает благоприятные условия для фальсификаций.
Депутат от РПА Самвел Фарманян, в свою очередь, отметил, что это не лучшая система, однако она позволит, чтобы от марзов были выбраны люди, пользующиеся доверием населения.
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