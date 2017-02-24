Зурабян: 50-60% граждан готовы продать свои голоса

Ереван/Медиамакс/. Кандидат в депутаты по пропорциональному списку «АНК-НПА» Левон Зурабян сказал сегодня, что блок будет руководствоваться «призывами к миру и добрососедству».
По словам Левона Зурабяна, политические блоки в Армении созданы, чтобы повысить шансы тех или иных кандидатов, в то время как блок Армянского национального конгресса (АНК) и Народной партии Армении (НПА) «является продолжением многолетнего сотрудничества».
Он также выразил мнение, что «50-60% граждан Армении готовы продать свои голоса».
По словам Левона Зурабяна, технические средства, которые будут установлены на избирательных участках, сократят количество фальсификаций, что приведет к более активным попыткам подкупа избирателей.
«В странах, которые руководствуются демократическими принципами, общество переживает прогресс, а в нашем случае происходит регресс, имеет место коррупция, страна беднеет», - сказал он.
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