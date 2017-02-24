Президент Армении встретится с генсеком НАТО

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян 27 февраля в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба НАТО.



По итогам встречи Серж Саргсян и Йенс Столтенберг выступят на совместном брифинге.



По сведениям Медиамакс, на следующей неделе президент Армении в Брюсселе встретится с руководителеями Европейского союза, после чего состоится официальный визит Сержа Саргсяна во Францию.