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Президент Армении встретится с генсеком НАТО


Серж Саргсян и Йенс Столтенберг
Серж Саргсян и Йенс Столтенберг

Фото: Пресс-служба президента РА (архивное фото)


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян 27 февраля в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба НАТО.

По итогам встречи Серж Саргсян и Йенс Столтенберг выступят на совместном брифинге.

По сведениям Медиамакс, на следующей неделе президент Армении в Брюсселе встретится с руководителеями Европейского союза, после чего состоится официальный визит Сержа Саргсяна во Францию.

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