Серж Саргсян встретится с руководством ЕС

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян 26-28 февраля посетит Брюссель с официальным визитом.
Как сообщает пресс-служба президента Армении, в ходе двухдневного визита Серж Саргсян встретится с главой Европейского совета Дональдом Туском, председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, спикером Европейского парламента Антонио Таяни, а также с президентом Европейской народной партии Жозефом Долем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Президент Армении встретится также с бизнесменами – представителями армянской общины.
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