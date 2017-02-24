Серж Саргсян встретится с руководством ЕС

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян 26-28 февраля посетит Брюссель с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, в ходе двухдневного визита Серж Саргсян встретится с главой Европейского совета Дональдом Туском, председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, спикером Европейского парламента Антонио Таяни, а также с президентом Европейской народной партии Жозефом Долем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.



Президент Армении встретится также с бизнесменами – представителями армянской общины.