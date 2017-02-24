«У Верхнего Ларса будет альтернатива», сказал премьер

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян назвал свой двухдневный визит в Грузию «предметным, конструктивным, теплым и содержательным».

«Наша делегация крайне довольна результатами визита и оказанным нам приемом. Мы обсудили все сферы, представляющие двусторонний интерес. По всем направлениям у нас есть договоренности.



Более того, мы договорились придать нашему экономическому сотрудничеству новый региональный характер, чтобы чаще представать перед внешним миром большим единым рынком, будь то сфера туризма, или наша новая экономическая зона, которую мы создаем с соседним Ираном, или другие направления. Говорили об экспансии бизнеса, договорились, что мы будем использовать опыт Грузии в области туризма, а грузинской стороне передадим наш опыт в области информационных технологий. Этот конструктивный визит вдохновляет и обязывает», - отметил Карен Карапетян.



По его словам, грузинским партнерам предложено использовать Армению в качестве точки выхода на рынок ЕАЭС. Достигнута договоренность о фиксации «открытого дня» для грузинских предпринимателей, в ходе которого в Армении с ними обсудят разные проекты.



Говоря о поисках альтернативного пути Верхнему Ларсу, премьер сказал: «Этот вопрос мы обсудили. Будьте уверены, он будет».



По словам главы правительства, помимо экономических связей обсуждалось также укрепление отношений между двумя народами.



«Перед нами стоит задача укрепления связей между будущими поколениями, и мы договорились об использовании разных платформ, на которых молодежь двух стран сможет общаться между собой. Мы говорили также о проблемах грузинских армян, в том числе живущих в Джавахке, связанные с образованием, учебниками, переподготовкой учителей. Не было ни одного вопроса, по которому у нас было бы недопонимание», - сказал Карен Карапетян.



Министр культуры Армении Армен Амирян сообщил, что правительство Грузии выделит 3,5 млн лари для капитального ремонта Тбилисского государственного армянского драматического театра им. Петроса Адамяна.