Соперник РПА – нерешенные проблемы Армении, сказал Ашотян

Ереван /Медиамакс/. Вице-председатель Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян сказал сегодня, что предстоящие парламентские выборы станут днем «избрания модели развития Армении».
Армен Ашотян сказал об этом на встрече с журналистами, подчеркнув, что «коммунистические, либеральные и консервативные силы, участвующие в выборах, представляют широкий идеологический спектр, что позволяет говорить о конкурентных выборах».
Что касается РПА, то, по словам Ашотяна, основное внимание в программе партии будет уделено вопросам безопасности и развития страны, а в ходе предвыборной кампании РПА не будет избегать здоровых дебатов.
«Мы хотим победить по итогам качественных, свободных и справедливых выборов. Действующее законодательство позволяет нам соперничать также в рамках одной партии на отдельных участках», - сказал замглавы РПА.
Комментируя вопрос о сильнейшем конкуренте РПА, Армен Ашотян отметил, что их соперником являются «нерешенные проблемы Армении, а не политические силы».
На вопрос, останется ли Карен Карапетян во главе правительства в случае победы РПА, Армен Ашотян ответил, что «кандидатом в премьер-министры снова будет Карен Карапетян».
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