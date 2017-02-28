Армяне считают себя европейцами, сказал президент

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал, что даже в самые тяжелые периоды своей истории Армения не задавалась вопросом выбора цивилизации.

Президент сказал об этом, выступая в брюссельском офисе фонда «Карнеги».



«Никто не заставляет нас проводить демократические реформы – это наш выбор. Наши люди считают себя европейцами: у нас полностью европейские духовно-культурное наследие и образ жизни. Не случайно, что сегодня сотни тысяч армян живут в Европе и являются законопослушными гражданами, служа этим странам своим талантом и трудолюбием. Это еще одно важное связующее звено между Арменией и Европейским Союзом», - отметил Серж Саргсян, добавив, что сотрудничество Армения-ЕС имеет ценностную базу.



Говоря о завершившихся вчера переговорах вокруг рамочного соглашения Армения-ЕС, президент Армении сказал, что этот документ является доказательством жизнеспособности так называемой политики «и, и».



«Таким образом, мы просто обеспечили более прочную правовую базу для сотрудничества, которое уже существует. Мы уверены, что это позволит и обязует нас иметь более эффективное государство, - сказал президент. – Правда, вступление Армении в ЕАЭС на начальном этапе вызвало определенное недовольство у некоторых наших западных партнеров, но я рад, что время расставило все по своим местам».