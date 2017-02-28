«Мы высоко подняли планку», сказал президент Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал, что «в ближайшие недели армянская политическая система пройдет через серьезное испытание».
Президент сказал об этом, выступая в брюссельском офисе фонда «Карнеги».
Серж Саргсян отметил, что в обновленной Конституции более четко определен круг полномочий разных ветвей власти в Армении.
«Реформированием Конституции Армения сделала смелый шаг, направленный с одной стороны на децентрализацию страны, а с другой – на формирование такой конституционной системы, которая обеспечит ликвидацию негативных постсоветских явлений, сократит коррупционные риски и обеспечит лучшие условия для движения страны по пути стабильного развития», - сказал президент Армении.
«Мы высоко поставили планку, чтобы провести демократические, свободные, справедливые и прозрачные выборы», - добавил Серж Саргсян, выразив уверенность, что эта цель будет достигнута.
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