«Мы высоко подняли планку», сказал президент Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал, что «в ближайшие недели армянская политическая система пройдет через серьезное испытание».

Президент сказал об этом, выступая в брюссельском офисе фонда «Карнеги».



Серж Саргсян отметил, что в обновленной Конституции более четко определен круг полномочий разных ветвей власти в Армении.



«Реформированием Конституции Армения сделала смелый шаг, направленный с одной стороны на децентрализацию страны, а с другой – на формирование такой конституционной системы, которая обеспечит ликвидацию негативных постсоветских явлений, сократит коррупционные риски и обеспечит лучшие условия для движения страны по пути стабильного развития», - сказал президент Армении.



«Мы высоко поставили планку, чтобы провести демократические, свободные, справедливые и прозрачные выборы», - добавил Серж Саргсян, выразив уверенность, что эта цель будет достигнута.