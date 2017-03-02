США будут внимательно следить за выборами в Армении

Ереван/Медиамакс/. Посол США Ричард Миллс сказал сегодня, что правительство Соединенных Штатов будет внимательно следить за проведением выборов в Армении.

Об этом посол сказал в ходе визита в центральный штаб Республиканской партии Армении, с которого начал ряд встреч с политическими партиями и блоками, участвующими в выборах.



«Я призываю все силы вести серьезную и ориентированную на проблемы кампанию: армянский народ достоин этого», - сказал Ричард Миллс.



«Как правящая сила мы придаем важность не только результатам, но и качеству выборных процессов. От наших международных партнеров мы ожидаем непредвзятого и равного отношения ко всем силам, участвующим в процессе»,- сказал зампредседателя РПА Армен Ашотян.