335 просмотров

США будут внимательно следить за выборами в Армении


Ричард Миллс
Ричард Миллс

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Посол США Ричард Миллс сказал сегодня, что правительство Соединенных Штатов будет внимательно следить за проведением выборов в Армении.

Об этом посол сказал в ходе визита в центральный штаб Республиканской партии Армении, с которого начал ряд встреч с политическими партиями и блоками, участвующими в выборах.

«Я призываю все силы вести серьезную и ориентированную на проблемы кампанию: армянский народ достоин этого», - сказал Ричард Миллс.

«Как правящая сила мы придаем важность не только результатам, но и качеству выборных процессов. От наших международных партнеров мы ожидаем непредвзятого и равного отношения ко всем силам, участвующим в процессе»,- сказал зампредседателя РПА Армен Ашотян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Март 2, 2017 17:38
США будут внимательно следить за выборами в Армении

Общество | Март 2, 2017 15:20
Мхитарян присоединился к программе Центра военных инвалидов

Нагорный Карабах | Март 2, 2017 13:42
Армия обороны Арцаха опровергает заявления Азербайджана
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017