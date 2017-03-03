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Серж Саргсян не дал прямого ответа о своем политическом будущем


Серж Саргсян
Серж Саргсян

Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян не дал прямого ответа о своем политическом будущем в интервью телеканалу Euronews.

Отвечая на вопрос о том, означает ли отсутствие имени президента в списке правящей Республиканской партии, что он уходит из политики, Серж Саргсян сказал:

«Это означает, что мы принимаем во внимание озабоченность, высказанную нашей оппозиции относительно возможности использования административного ресурса в избирательном процессе. Это также означает, что мы создаем возможности самовыражения в политике молодых людей. Вот уже 10 лет я лидер Республиканской партии, и я остаюсь в этом качестве».

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