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Нам хватает смелости признать свои ошибки, сказал премьер-министр


Фото: РПА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении, первый заместитель председателя правящей Республиканской партии (РПА) Карен Карапетян сказал, что «нашей команде хватает смелости признавать свои ошибки, независимо от того, носят ли они объективный или субъективный характер».

Об этом Карен Карапетян сказал, выступая 5 марта на церемонии начала предвыборной агитации РПА.

«Цель нашей предвыборной кампании - не понравиться кому-то, мы не пошли путем популистских заявлений. Мы представили конкретную программу, в основе которой лежит ответственность за будущее Армении и безопасность народа. У нас амбициозные и, в то же время, реалистичные задачи. Мы четко представляем, какого горизонта хотим достичь. Этот горизонт – независимая, безопасная, справедливая и интеллектуальная Армения», - сказал Карен Карапетян.

«Нашей команде хватает смелости признавать свои ошибки, будь они объективными или субъективными. Нужно делать из этих ошибок выводы и избегать в будущем их повторения. Необходимость меняться и менять является для нас императивом, о чем мы неоднократно заявляли. И мы уверены, что эти изменения будут заметными, а результаты – измеримыми. Мы предлагаем основополагающие изменения по естественному, эволюционному пути. Мы просто обязаны быть эффективными и мудрыми в сегодняшнем конкурентном мире», - сказал премьер-министр.

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