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Мы будем самой быстро развивающейся страной в регионе, заявил президент Армении


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении, председатель правящей Республиканской партии Армении (РПА) Серж Саргсян заявил, что «мы должны провести такие выборы, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что они были свободными, прозрачными или справедливыми».

Об этом президент Армении сказал, выступая на церемонии начала предвыборной кампании РПА.

«Соответствующие букве и духу закона выборы будут нашей общей победой, независимо от того, кто сколько голосов получит. Это будет победа нации, государства и общества. Уверен, что мы, граждане Армении, готовы к этому», - подчеркнул президент.

«Последние двадцать пять лет были для меня годами тяжелого труда и ответственности. На этом пути я потерял многих друзей, кто отдали свои жизни во имя безопасности Республики Армения. И сегодня говорю вам: нет более важной задачи, чем безопасность страны и народа. Все остальное восстановимо. Незавершенные дела можно завершить, упущения можно дополнить, ошибки можно исправить, но в вопросе безопасности нет мелочей, и любая неудача может быть судьбоносной. Мы обеспечим надежную безопасность Армении и Арцаха.

При всем уважении к нашим оппонентам и конкурентам, мы, республиканцы, верим, что победим, потому что верим в будущее нашей страны, в потенциал нашего народа. Будьте уверены, что мы станем самым эффективным и самым быстро развивающимся государством региона», - сказал лидер Республиканской партии Армении.

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