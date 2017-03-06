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Согласно опросу, лидируют блок «Царукян» и РПА


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Директор армянского представительства Gallup International Association Арам Навасардян представил сегодня результаты опроса на тему парламентских выборов, назначенных в Армении на 2 апреля.

Принявшие участие в опросе 1146 граждан Армении сообщили, за кого проголосовали бы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Ответы распределились  следующим образом:

Блок «Царукян» - 26,4 %;

РПА - 22,8 %;

Блок «ЕЛК» - 4,3 %;

АРФ «Дашнакцутюн» - 3,9 %;

«Свободные демократы» - 3,4 %;

«Айкакан верацнунд» - 2,7 %;

Блок «Конгресс-Народная партия Армении» - 2,6 %;

Блок «Оганян-Раффи-Осканян» - 1,8 %;

Компартия Армении – 1%.

14,1 % опрошенных отказались отвечать, еще 17% затруднились с ответом.


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