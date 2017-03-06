Согласно опросу, лидируют блок «Царукян» и РПА

Ереван/Медиамакс/. Директор армянского представительства Gallup International Association Арам Навасардян представил сегодня результаты опроса на тему парламентских выборов, назначенных в Армении на 2 апреля.

Принявшие участие в опросе 1146 граждан Армении сообщили, за кого проголосовали бы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.



Ответы распределились следующим образом:



Блок «Царукян» - 26,4 %;



РПА - 22,8 %;



Блок «ЕЛК» - 4,3 %;



АРФ «Дашнакцутюн» - 3,9 %;



«Свободные демократы» - 3,4 %;



«Айкакан верацнунд» - 2,7 %;



Блок «Конгресс-Народная партия Армении» - 2,6 %;



Блок «Оганян-Раффи-Осканян» - 1,8 %;



Компартия Армении – 1%.



14,1 % опрошенных отказались отвечать, еще 17% затруднились с ответом.





