«Будет война кошельков в атмосфере хамства», считает Кочарян

Ереван/Медиамакс/. Бывший президент Армении Роберт Кочарян выступил сегодня с оценкой предвыборной ситуации в стране и предстоящих 2 апреля парламентских выборов.

«Я давно обещал выступить с интервью, хоть и не видел оснований для того, чтобы сказать хоть что-нибудь воодушевляющее. Честно говоря, в течение прошедших нескольких дней я пытался что-то написать и ответить хотя бы на самые актуальные вопросы. Но мое внутреннее сопротивление оказалось настолько сильным, что я прекратил работу над интервью. Имея полное представление о сложившихся реалиях, у меня нет никакого желания комментировать сегодняшние политические процессы, а тем более – участвовать в них.



Продолжаю считать конституционные изменения 2015 года большой ошибкой с долгосрочными негативными последствиями для Армении. Новый избирательный кодекс с его системой рейтингового /территориального/ голосования станет катализатором для самых негативных проявлений, свойственных нашей избирательной системе. По сути, логика мажоритарных выборов будет очевидно доминировать над пропорциональной.



Межпартийное соперничество отодвинуто на задний план межличностной борьбой, что сводит на нет расхваленные преимущества предвыборных баталий в условиях парламентской модели. Таким образом, на этих выборах идеологическая борьба не будет иметь какого-нибудь значения. Опубликованные территориальные списки – лучшее тому подтверждеиие. Это будет война кошельков в атмосфере хамства. Тем более, что множество избирателей оказались в таком тяжелом социальном положении, что, по всей вероятности, не смогут отказаться от денег и, наверное, примут участие в аукционе голосов.



К сожалению, нетрудно догадаться, к чему приведет все это», - говорится в мнении Кочаряна, опубликованном сегодня на его неофициальном сайте.