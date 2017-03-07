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Серж Саргсян отправился во Францию с официальным визитом


Серж Саргсян
Серж Саргсян

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправился сегодня с официальным визитом во Францию.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, в рамках визита Серж Саргсян встретится с высшим руководством Франции - президентом Франсуа Олландом, председателем Сената Жераром Ларше, спикером Национального собрания Клодом Бартолоном, мэром Парижа Анн Идальго, а также генсеком международной организации Франкофонии Микаелем Жаном.

По итогам армяно-французских переговоров на высшем уровне будет подписан ряд документов.

В Париже запланированы также встречи президента Армении с представителями бизнеса и армянских общин Европы.

Кроме того, Серж Саргсян посетит Лион, где встретится с мэром города Жераром Коломбом.

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