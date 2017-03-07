Состоялась встреча Карапетяна и Медведева

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян в Бишкеке провел личную встречу с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, стороны коснулись процесса осуществления договоренностей, достигнутых в ходе официального визита армянского премьера в Россию в январе. В частности, обсуждалось создание армяно-российского инвестиционного фонда, привлечение российских компаний в свободную экономическую зону в Мегри и вопросы поставок сельскохозяйственной техники.



Главы правительств Армении и России подтвердили свою готовность продолжить деятельность по расширению армяно-российского союзнического партнерства, а также по активизации торгово-экономических отношений как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС.



