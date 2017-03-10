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Вардан Тоганян – новый посол Армении в России


Вардан Тоганян
Вардан Тоганян

Фото: https://wikimedia.org


Ереван/Медиамакс/. Президент Серж Саргсян подписал сегодня указ об освобождении Олега Есаяна с должности посла Армении в России.

Другим указом президента Армении на этот пост назначен Вардан Тоганян.

Вардан Тоганян в 1984-1991 гг. учился в Ереванском государственном университете, на факультете истории. В 1996-1997 гг. защитил в ЕГУ кандидатскую диссертацию.

В 2001 гг. в Институте социально-политических исследований Национальной академии наук Армении получил степень доктора политических наук.

В 1992-1994 гг. был главным специалистом постоянного представительства Армении в Москве, в 1994-1995 гг. – вторым секретарем посольства Армении в Москве.

В 1996-1997 гг. работал в управлении по странам СНГ МИД Армении в качестве первого секретаря. В 1997-1998 году был первым секретарем посольства Армении в России, а в 1998-2000 гг. – советником посольства.

С 2001 года является председателем совета директоров ЗАО «Евразийская медиагруппа».

Вардан Тоганян является автором книг «Армения глазами журналистов» и «Оптимальная психология власти».

Владеет русским, английским и японским языками.

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