Вардан Тоганян – новый посол Армении в России

Ереван/Медиамакс/. Президент Серж Саргсян подписал сегодня указ об освобождении Олега Есаяна с должности посла Армении в России.
Другим указом президента Армении на этот пост назначен Вардан Тоганян.
Вардан Тоганян в 1984-1991 гг. учился в Ереванском государственном университете, на факультете истории. В 1996-1997 гг. защитил в ЕГУ кандидатскую диссертацию.
В 2001 гг. в Институте социально-политических исследований Национальной академии наук Армении получил степень доктора политических наук.
В 1992-1994 гг. был главным специалистом постоянного представительства Армении в Москве, в 1994-1995 гг. – вторым секретарем посольства Армении в Москве.
В 1996-1997 гг. работал в управлении по странам СНГ МИД Армении в качестве первого секретаря. В 1997-1998 году был первым секретарем посольства Армении в России, а в 1998-2000 гг. – советником посольства.
С 2001 года является председателем совета директоров ЗАО «Евразийская медиагруппа».
Вардан Тоганян является автором книг «Армения глазами журналистов» и «Оптимальная психология власти».
Владеет русским, английским и японским языками.
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