Президент Армении отправится 14 марта в Москву

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправится 14 марта в Россию с двухдневным официальным визитом.

В пресс-службе президента Армении отметили, что запланированы встречи Сержа Саргсяна с высшим руководством РФ.



Помимо вопросов двусторонних отношений, президенты Армении и России Серж Саргсян и Владимир Путин обменяются мнениями вокруг международных и региональных проблем и обсудят процесс урегулирования карабахского конфликта.



В рамках визита Серж Саргсян посетит Московский государственный университет международных отношений (МГИМО).



