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Президент Армении отправится 14 марта в Москву


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправится 14 марта в Россию с двухдневным официальным визитом.

В пресс-службе президента Армении отметили, что запланированы встречи Сержа Саргсяна с высшим руководством РФ.

Помимо вопросов двусторонних отношений, президенты Армении и России Серж Саргсян и Владимир Путин обменяются мнениями вокруг международных и региональных проблем и обсудят процесс урегулирования карабахского конфликта.

В рамках визита Серж Саргсян посетит Московский государственный университет международных отношений (МГИМО).

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