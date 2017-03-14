Президент Армении отправится 14 марта в Москву

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян отправится 14 марта в Россию с двухдневным официальным визитом.
В пресс-службе президента Армении отметили, что запланированы встречи Сержа Саргсяна с высшим руководством РФ.
Помимо вопросов двусторонних отношений, президенты Армении и России Серж Саргсян и Владимир Путин обменяются мнениями вокруг международных и региональных проблем и обсудят процесс урегулирования карабахского конфликта.
В рамках визита Серж Саргсян посетит Московский государственный университет международных отношений (МГИМО).
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