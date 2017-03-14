Посол США призвал не поддаваться попыткам подкупа голосов

Ереван/Медиамакс/. Посол США Ричард Миллс призвал сегодня граждан Армении не поддаваться попыткам подкупа голосов или другие формам воздействия, а также сообщать о подобных случаях генеральному прокурору и защитнику прав человека.

Посол сказал об этом в ходе визита в центральный штаб блока «Оганян-Раффи-Осканян».



«Важно, чтобы все партии и блоки, которые участвуют в этих выборах, представили четкое видение будущего Армении. Это станет базой для такой предвыборной кампании, которая рассмотрит существующие проблемы и позволит армянским избирателям выбрать дорожную карту, которая поможет построить суверенное и благополучное государство. Мы призываем всех избирателей Армении стать участниками демократического процесса и 2 апреля участвовать в голосовании»,- процитировали слова Ричарда Миллса в пресс-службе блока «Оганян-Раффи-Осканян».