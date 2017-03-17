Блок ОРО предлагает оппозиционным силам сформировать коалицию

Ереван /Медиамакс/. Блок «Оганян-Раффи-Осканян» заявил сегодня о готовности сформировать «после избрания в Национальное собрание с другими оппозиционными силами коалиционную власть национального согласия, исключив участие в ней правящей РПА».

В распространенном сегодня заяавлении блок предложил обсудить и подписать соответствующий меморандум.



«Насилие и нарушения РПА, осуществляемые в этот предвыборный период, преступление в Джрарате, смерть «Кормильца» Артура Саргсяна, вызванная незаконными действиями властей, переполнили чашу терпения народа, и власти РПА осталось существовать всего две недели», - говорится в заявлении.