Конгресс-НПА предлагают перенести выборы на 9 апреля

Ереван /Медиамакс/. Предвыборный штаб блока Конгресс-НПА выступил с заявлением, призвав перенести выборы в Национальное собрание со 2-го на 9 апреля.

«21 января текущего года Армянский национальный конгресс распространил заявление с призывом о переносе выборов в Национальное собрание со 2 апреля на период с 21 по 30 апреля, имея в виду два обстоятельства: правовое - их антиконституционность, и моральное - совпадение со днем памяти жертв апрельской войны.



Поскольку этого не произошло, парламентская фракция Конгресса провела в Национальном собрании сбор подписей, чтобы обратиться в Конституционный суд по данному вопросу, однако, к сожалению, собрать необходимое количество подписей депутатов не удалось. С другой стороны, однако, власти посчитали возможным перенос выборов «на несколько дней» при наличии согласия всех участвующих в них политических сил.



Первая годовщина памяти жертв апрельской войны касается не только их родных и близких. Как и год назад, свое отношение и оценку проявит весь народ.



Блок Конгресс-НПА призывает участвующие в выборах блоки и партии прийти к согласию по этому вопросу и предложить властям перенести выборы со 2-го на 9 апреля», - говорится в заявлении.