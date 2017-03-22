Ключ к урегулированию - у России, считает Тер-Петросян

Ереван/Медиамакс/. Первый президент Армении, лидер Армянского национального конгресса Левон Тер-Петросян заявил о важности роли внешних сил в урегулировании Карабахского конфликта.

Левон Тер-Петросян выразил мнение, что столкновения, происходящие в последние годы на линии соприкосновения и достигшие апогея в апреле 2016 года, были обусловлены тем, «что мировое сообщество смирилось с замороженным конфликтом и не прикладывало серьезных усилий».



«Теперь возникли новые обстоятельства, которые внушают оптимизм», - сказал Левон Тер-Петросян в интервью Общественному ТВ Армении. В частности, первый президент сказал, что в процессе урегулирования центральную роль играет Россия, которая в настоящее время активно вовлечена в события на Ближнем Востоке.



«Так как Россия вовлечена в Ближний Восток, она не может допустить, чтобы у этого фронта был такой взрывоопасный тыл. Все уже признали, что ключ к урегулированию в Арцахе находится в руках России. Все страны-сопредседатели с пониманием относятся к данному вопросу и не проявляют ревности. Запад будет даже благодарен России за решение этого вопроса. Если в мире есть супердержава, заинтересованная в решении этой проблемы, то это – Россия, в первую очередь, исходя из собственных интересов», - сказал Левон Тер-Петросян.



«Проблема не между нами и Азербайджаном – это геополитическая проблема. Армения и Азербайджан являются членами международных организаций, и эти организации будут определять развитие конфликта, а не мы, Азербайджан или Арцах», - добавил первый президент Армении.



Он напомнил, что базой урегулирования конфликта остаются Мадридские принципы, впервые сформулированные в 2007 году.



«Вокруг принципов разногласий нет. Это возвращение территорий, неприменение силы и установление права Карабаха на самоопределение», - сказал лидер АНК.



Левон Тер-Петросян сказал также, что если в начале переговоров разногласия сторон были огромны, то сегодня остаются «одно-два несогласия».



«Если Армения четко заявит, что готова подписать этот документ, то посредники перенесут давление на Азербайджан», - выразил мнение Левон Тер-Петросян.