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Вардан Тоганян намерен усилить лоббинг Армении в РФ


Вардан Тоганян
Вардан Тоганян

Фото: https://wikimedia.org


Ереван /Медиамакс/. Новый посол Армении в России Вардан Тоганян сказал сегодня, что намерен «усилить армянский лоббинг своей деятельностью».

Об этом посол сказал в ходе беседы с журналистами.

«Наша задача – заниматься лоббингом своих интересов, а не анализировать деятельность других стран», - сказал Вардан Тоганян.

Посол сообщил, что посольство Армении в РФ начнет активно пользоваться соцсетями: уже запущены официальные странички диппредставительства в Facebook и Twitter.

«Мы станем максимально открытыми. Будем стараться проводить как можно больше мероприятий для блогеров и журналистов», - сказал посол.

Вардан Тоганян сообщил, что для решения проблем, связанных с консульскими услугами для граждан Армении в России, посольство вместе с МИД постараются перезапустить институт выездного консула.

Говоря о работах по увеличению российских инвестиций в Армении, посол напомнил, что в ходе последнего визита президента Армении в Москву был подписан ряд документов.

Посол сообщил, что на текущий год запланирован ряд культурных, экономических и бизнес-мероприятий.

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