Вардан Тоганян намерен усилить лоббинг Армении в РФ

Ереван /Медиамакс/. Новый посол Армении в России Вардан Тоганян сказал сегодня, что намерен «усилить армянский лоббинг своей деятельностью».



Об этом посол сказал в ходе беседы с журналистами.



«Наша задача – заниматься лоббингом своих интересов, а не анализировать деятельность других стран», - сказал Вардан Тоганян.



Посол сообщил, что посольство Армении в РФ начнет активно пользоваться соцсетями: уже запущены официальные странички диппредставительства в Facebook и Twitter.



«Мы станем максимально открытыми. Будем стараться проводить как можно больше мероприятий для блогеров и журналистов», - сказал посол.



Вардан Тоганян сообщил, что для решения проблем, связанных с консульскими услугами для граждан Армении в России, посольство вместе с МИД постараются перезапустить институт выездного консула.



Говоря о работах по увеличению российских инвестиций в Армении, посол напомнил, что в ходе последнего визита президента Армении в Москву был подписан ряд документов.



Посол сообщил, что на текущий год запланирован ряд культурных, экономических и бизнес-мероприятий.