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Ереван ждет от БДИПЧ/ОБСЕ объективной оценки


Фото: Пресс-служба парламента Армении

Фото: Пресс-служба парламента Армении

Фото: Пресс-служба парламента Армении


Ереван /Медиамакс/. Спикер Национального собрания Галуст Саакян сказал сегодня, что власти Армении готовы сотрудничать со всеми наблюдательскими миссиями для проведения соответствующих международным стандартам выборов и рассчитывают на непредвзятую оценку.

Галуст Саакян сказал об этом на встрече с главой наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ Яном Петерсеном.

«Мы добросовестно изучаем замечания и оценки наблюдательских миссий и стараемся осуществлять предложения наблюдателей»,- сказал глава НС.

Ян Петерсен отметил, что миссия работает в Армении уже четыре недели, и подчеркнул, что во всех странах миссия применяет стандартную методику, считая важным использование единой формы наблюдения. 

БДИПЧ/ОБСЕ сотрудничает со всеми наблюдателями, работающими в Армении.  Окончательный доклад миссии будет обнародован через два месяца.

3 апреля миссия выступит с пресс-конференцией, на которой представит общую оценку, однако пробудет в Ереване до 14 апреля.

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