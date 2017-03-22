Ереван ждет от БДИПЧ/ОБСЕ объективной оценки

Ереван /Медиамакс/. Спикер Национального собрания Галуст Саакян сказал сегодня, что власти Армении готовы сотрудничать со всеми наблюдательскими миссиями для проведения соответствующих международным стандартам выборов и рассчитывают на непредвзятую оценку.
Галуст Саакян сказал об этом на встрече с главой наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ Яном Петерсеном.
«Мы добросовестно изучаем замечания и оценки наблюдательских миссий и стараемся осуществлять предложения наблюдателей»,- сказал глава НС.
Ян Петерсен отметил, что миссия работает в Армении уже четыре недели, и подчеркнул, что во всех странах миссия применяет стандартную методику, считая важным использование единой формы наблюдения.
БДИПЧ/ОБСЕ сотрудничает со всеми наблюдателями, работающими в Армении. Окончательный доклад миссии будет обнародован через два месяца.
3 апреля миссия выступит с пресс-конференцией, на которой представит общую оценку, однако пробудет в Ереване до 14 апреля.
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