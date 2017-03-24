Президент Армении назвал терроризм «невидимым врагом»

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян считает, что для противодействия угрозе терроризма нужно «все время принимать меры».

«Терроризм - это такое зло, которое может появиться в любом месте. Поэтому все время нужно быть бдительным, все время предпринимать меры. Я прекрасно понимаю, что и в Лондоне, и в Париже много средств тратится на безопасность, но это такое преступление, совершение которого невозможно предугадать. Одно дело, когда есть видимый враг, другое дело, когда под именем беженцев в Европу могут просочиться люди, у которых задача совсем другая. С этим очень сложно бороться», - сказал президент Армении в и интервью телерадикомпании «Мир».