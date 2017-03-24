Карен Карапетян отправится в Ашхабад

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян возглавит делегацию правительства Армении, которая 27 марта с двухдневным официальным визитом отправится в Туркменистан.

Как отметили в правительстве, Карен Карапетян в Ашхабаде встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, заместителями главы кабмина Туркменистана Ягшигельды Какаевым и Дадебаем Амангельдыевым.



На встречах будет обсуждаться ряд вопросов повестки армяно-туркменского сотрудничества.