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Карен Карапетян отправится в Ашхабад


Карен Карапетян
Карен Карапетян

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян возглавит делегацию правительства Армении, которая 27 марта с двухдневным официальным визитом отправится в Туркменистан.

Как отметили в правительстве, Карен Карапетян в Ашхабаде встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, заместителями главы кабмина Туркменистана Ягшигельды Какаевым и Дадебаем Амангельдыевым.

На встречах будет обсуждаться ряд вопросов повестки армяно-туркменского сотрудничества.

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