Блок ОРО будет бороться за права Самвела Бабаяна

Ереван/Медиамакс/. Руководители блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО) заявили сегодня, что продолжат бороться за права Самвела Бабаяна.



Бывший министр обороны Арцаха Самвел Бабаян, который оказывал поддержку блоку ОРО, 24 марта был арестован на два месяца по подозрению в нелегальной перевозке ракетно-зенитного комплекса «Игла».



«Не думаю, что Самвел Бабаян мог заниматься такими мелкими вопросами, особенно в этот период. Если есть данные, пусть нам их представят. Если данных нет, то, по крайней мере в данный период мы считаем это политическим преследованием как против Самвела, так и против нашего блока»,- заявил глава блока ОРО, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.



Он отметил, что, согласно сведениям, полученным от адвоката, Самвел Бабаян не признал свою вину.



«Самвел Бабаян – наш боевой товарищ, наш соратник и партнер, и в разные периоды по мере своих возможностей он оказывал нам поддержку. В деле защиты его прав мы должны быть твердыми и идти до конца», - добавил Сейран Оганян.



Представители блока – бывшие главы МИД Армении Вардан Осканян и Раффи Ованнисян - также подчеркнули, что «Самвел Бабаян является политическим заключенным». По их словам, преследования против блока говорят о том, что «ОРО не находится под контролем».



Сейран Оганян прокомментировал также вопрос о возможности собственного ареста:



«Я нахожусь в середине большого политического процесса, и если бы была подобная информация, кто-нибудь хотя бы раз упомянул бы об этом. Но мы живем в Армении, и здесь все возможно».



Члены блока ОРО подчеркнули, что если начнутся поствыборные процессы и народ потребует новых выборов, то они встанут на сторону народа. --0--



