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Армен Ашотян не предвидит поствыборных процессов


Армен Ашотян
Армен Ашотян

Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Вице-председатель Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян сказал сегодня, что «предвыборная кампания в целом проходит спокойно».

«Идет конкурентная агитация, которая позволяет нашим гражданам сделать осознанный выбор», - сказал он в беседе с журналистами.

Армен Ашотян достаточно высоко оценил шансы РПА на победу, подчеркнув, что все участвующие в выборах силы теоретически являются их конкурентами.

Замглавы РПА выразил уверенность, что в период после выборов все политические силы будут действовать в рамках закона.

Говоря о своей дальнейшей политической деятельности Армен Ашотян сказал, что «видит себя в любой роли, которая принесла бы пользу Армении».

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