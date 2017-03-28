Армен Ашотян не предвидит поствыборных процессов

Ереван/Медиамакс/. Вице-председатель Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян сказал сегодня, что «предвыборная кампания в целом проходит спокойно».
«Идет конкурентная агитация, которая позволяет нашим гражданам сделать осознанный выбор», - сказал он в беседе с журналистами.
Армен Ашотян достаточно высоко оценил шансы РПА на победу, подчеркнув, что все участвующие в выборах силы теоретически являются их конкурентами.
Замглавы РПА выразил уверенность, что в период после выборов все политические силы будут действовать в рамках закона.
Говоря о своей дальнейшей политической деятельности Армен Ашотян сказал, что «видит себя в любой роли, которая принесла бы пользу Армении».
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