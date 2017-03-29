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Президент Армении встретился с мэром Валетты


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян прибыл в Мальту с рабочим визитом для участия в саммите Европейской народной партии (ЕНП).

До начала съезда президент Армении встретился с мэром Валетты Алексеем Дингли, с мальтийскими парламентариями и представителями армянской общины.

Серж Саргсян возложил венок к армянскому хачкару в центре Валетты, который был установлен в декабре 2009 года в знак благодарности за помощь армянам, нашедшим приют на острове: как бежавшим в 1375 г. из Киликийской Армении, так и спасшимся в ходе Геноцида 1915 года.

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