Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян прибыл в Мальту с рабочим визитом для участия в саммите Европейской народной партии (ЕНП).

До начала съезда президент Армении встретился с мэром Валетты Алексеем Дингли, с мальтийскими парламентариями и представителями армянской общины.



Серж Саргсян возложил венок к армянскому хачкару в центре Валетты, который был установлен в декабре 2009 года в знак благодарности за помощь армянам, нашедшим приют на острове: как бежавшим в 1375 г. из Киликийской Армении, так и спасшимся в ходе Геноцида 1915 года.