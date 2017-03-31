У нас есть воля и жесткость, сказал премьер

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении, первый зампред Республиканской партии Армении (РПА) Карен Карапетян сказал, что высокий рейтинг его «крайне обязывает».

В интервью телеканалу «Армения» премьер-министр сказал, что для реализации реформ необходимы воля, целеустремленность и «определенная жесткость». «Наша команда обладает всеми этими качествами», - подчеркнул Карен Карапетян.



Премьер-министр сказал, что за шесть месяцев правительство достигло значительных результатов, а за первые два месяца 2017 года выросли все важнейшие экономические показатели. В частности, отметил Карен Карапетян, собственные доходы правительства выросли более чем на 10%, и это при том, что с налогоплательщиков не взималась предоплата.



Премьер сказал, что рост поступлений в бюджет обеспечен за счет реальной борьбы с теневой экономикой, которая будет продолжена.



«Мы провели диагностику всех сфер. В этом году завершим работу по повышению эффективности управления и устранению лишних звеньев. Это позволит нам начать с 2018 года обеспечивать стабильный рост», - сказал глава правительства.



«За эти шесть месяцев мы сделали все, что обещали. Мы устанавливаем логичные, реалистичные и понятные горизонты», - сказал Карен Карапетян.