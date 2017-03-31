Мы готовы провести хорошие выборы, сказал президент Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал сегодня, что существуют все предпосылки для проведения в стране хороших выборов.

На встрече с делегацией краткосрочной наблюдательской миссии ОБСЕ во главе со спецкоординатором Игнасио Санчесом Амором среди таких предпосылок президент назвал политическую волю властей, законодательные регуляции и технические возможности.



Президент отметил, что выборы предполагают конкуренцию, и некоторые участники в этом процессе могут поддаться соблазну и прибегнуть к неприемлемым мерам. В этом контексте Серж Саргсян посчитал важным, чтобы все наблюдательские миссии проявили сбалансированный, объективный подход и формировали свои оценки на базе собственных наблюдений и достоверных данных.



Серж Саргсян подчеркнул, что власти Армении готовы всячески поддержать все наблюдательские миссии как в день выборов, так и после голосования.



Игнасио Санчес Амор заверил, что в работе миссии не будет никаких профессиональных упущений.