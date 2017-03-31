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Народ подскажет, что делать 3 апреля, сказал Раффи Ованнисян


Раффи Ованнисян
Раффи Ованнисян

Фото: PAN Photo

Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. По результатам опросов, проведенных блоком «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО), блок займет «значительное место» в новом парламенте.

Об этом сказал сегодня Вардан Осканян, подводя итоги предвыборной кампании.

Сейран Оганян отметил, что они готовы к обсуждениям с силами, которые выступают за перемены и получат голоса населения.

«Мы однозначно претендуем на власть, как и все силы. Народ своими голосами определит, будем ли мы властью или оппозицией», - сказал бывший министр обороны Армении.

«Мы продолжим собирать информацию о повсеместных и системных нарушениях, которые могут отразиться или уже отразились на окончательных результатах. Но если это продолжится, мы будем ждать сигналов не только от других политических сил, но и от общества, и, исходя из этого, решим, что делать 3 апреля. Мы рассчитываем на победу 2 апреля, независимо от нарушений. А потом уже народ подскажет, насколько он последователен и требователен в плане защиты своих голосов», - сказал Раффи Ованнисян.

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Народ подскажет, что делать 3 апреля, сказал Раффи Ованнисян
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