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Премьер голосовал в «отличном настроении»


Фото: Photolure

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня на избирательном участке 4/53 проголосовал на выборах в Национальное собрание Армении.

Премьер сказал журналистам, что голосовал за безопасность и прогресс.

«На выборы пришел в отличном настроении. Хочу, чтобы все прошло в атмосфере мира, солидарности и терпимости. Я всегда остаюсь оптимистом, а получит ли Республиканская партия большинство, покажет голосование. После выборов представляю Армению логичной и интеллектуальной страной», - сказал Карен Карапетян.

Комментируя по просьбе журналистов инциденты в ходе предвыборной кампании, он сказал, что «все это, конечно, плохо, но прогресс есть. А если кто-то допустил нарушения, он должен быть наказан».

На вопрос журналистов, как будет вестись борьба против избирательных нарушений, премьер-министр ответил: «Всеми механизмами, которые были представлены общественности».

Премьер не стал прогнозировать создание возможных коалиций: «Когда выборы закончатся, решим в соответствии с результатами».

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