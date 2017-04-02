Виген Саргсян заверяет: каждый голос будет учтен

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян проголосовал сегодня на выборах в Национальное собрание на избирательном участке 9/47.

В беседе с журналистами министр выразил уверенность, что «голосование пройдет мирно и спокойно, поскольку для этого предпринято множество мер».



«Это первый случай на постсоветском пространстве, когда парламентское большинство и оппозиция сумели сформировать такое законодательное поле и механизмы контроля, которые гарантируют каждому гражданину, что его голос будет учтен и определит политическую конъюнктуру на ближайшие пять лет»,- сказал Виген Саргсян.



