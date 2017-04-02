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Виген Саргсян заверяет: каждый голос будет учтен


Фото: Photolure

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян проголосовал сегодня на выборах в Национальное собрание на избирательном участке 9/47.

В беседе с журналистами министр выразил уверенность, что «голосование пройдет мирно и спокойно, поскольку для этого предпринято множество мер».

«Это первый случай на постсоветском пространстве, когда парламентское большинство и оппозиция сумели сформировать такое законодательное поле и механизмы контроля, которые гарантируют каждому гражданину, что его голос будет учтен и определит политическую конъюнктуру на ближайшие пять лет»,- сказал Виген Саргсян.

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