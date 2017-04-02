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Президент Армении: «нет ничего дороже мира»


Серж Саргсян
Серж Саргсян

Фото: Photolure

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян и первая леди Рита Саргсян проголосовали сегодня на выборах в Национальное собрание на избирательном участке 9/18.

Во время голосования президента возникли проблемы с электронным устройством: сначала пришлось ввести вручную данные его паспорта, затем несколько минут ушло на регистрацию отпечатков пальцев. После устранения неполадок президент сделал свой выбор.

После голосования Серж Саргсян сказал, что, бросая бюллетень в урну, думал, что «нет ничего дороже мира, и нужно сделать все, чтобы наши границы были неприкосновенны».

«Сегодня не время оценивать шансы, а время получать голоса», - сказал Серж Саргсян.

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