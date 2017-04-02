К 15:00 рассмотрено 970 сообщений о нарушениях

Ереван /Медиамакс/. По данным на 15:00 часов рабочая группа Генпрокуратуры Армении изучила 970 публикаций и сообщений об избирательных нарушениях в ходе голосования.

В прокуратуре отметили, что 131 из указанных сообщений содержали очевидные признаки избирательных нарушений.



48 из данных 131 сообщений касались случаев голосования за других лиц или повторного голосования, 26 - нарушения тайны голосования, 23 – попыток влияния на голосование, 15 – препятствования работы представителей СМИ, доверенных лиц, наблюдателей или членов комиссий, 11 - препятствования свободной реализации избирательного права граждан, 8 – подкупа избирателей.



Сообщения направлены в отделения полиции и Следственного комитета Армении.