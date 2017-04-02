К 17:00 часам проголосовали 50,93% армянских избирателей

Ереван /Медиамакс/. По данным на 17:00 часов в голосовании на выборах в Национальное собрание Армении 2017 года проголосовали 1 317 936 граждан, имеющих право голоса, или 50,93% избирателей.

Полученные электронным путем данные озвучил секретарь Центральной избирательной комиссии Армении Армен Смбатян.



В Армении зарегистрированы 2 587 706 избирателей.



Из 845 804 зарегистрированных в Ереване избирателей проголосовали 414 906, или 49,06% избирателей.



6 мая 2012 года к 17:00 в голосовании на парламентских выборах в Армении уже приняли участие 51,53% избирателей, в а 2007 году – 45,8%.