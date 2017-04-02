Изучено около 1300 публикаций об избирательных нарушениях

Ереван /Медиамакс/. По данным на 18:00 часов рабочая группа Генпрокуратуры Армении изучила 1317 публикаций и сообщений об избирательных нарушениях в ходе голосования.

Согласно сообщению прокуратуры, среди изученных публикаций очевидные признаки избирательных нарушений содержали 226.



82 из данных сообщений касались случаев голосования за других лиц или повторного голосования, 43 - нарушения тайны голосования, 28 - препятствования свободной реализации избирательного права граждан, препятствования работы представителей СМИ, доверенных лиц, наблюдателей или членов комиссий, 64 – препятствования свободной реализации воли избирателя, 9 – подкупа избирателей.



226 сообщений направлены в отделения полиции и Следственного комитета Армении.