По итогам exit-poll лидируют РПА, блоки «Царукян» и «Елк»

Ереван /Медиамакс/. Согласно результатам еxit-poll, проведенного сегодня в Армении, на парламентских выборах в лидируют РПА, блок «Царукян» и «Елк».
Exit-poll – опрос граждан на выходе с избирательных участков.
Опросы на 125 избирательных участках, выбранных по соответствующей методике, проводили сегодня специалисты The Gallup Organization и Армянской социологической организации.
Данные в эфире телеканала «Еркир Медиа» представил председатель Армянской социологической организации Геворк Погосян. В соответствии с ними, РПА набрала 46% голосов, блок «Царукян» - 25%, «Елк» - 10%, и АРФД – 5%.
Остальные политические силы получили 3-4 % голосов.
Медиамакс отмечает, что на президентских выборах 2013 года The Gallup Organization и Армянская социологическая организация также проводили exit-poll, по итогам которого Серж Саргсян получил 58% голосов, а Раффи Ованнисян – 32%. Эти цифры незначительно разошлись с официальными данными Центральной избирательной комиссии.
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