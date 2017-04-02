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По предварительным данным, в выборах приняли участие 60,86% избирателей


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. По предварительным данным, 2 апреля на выборах в Национальное собрание Армении 2017 года проголосовали 1 574 947 граждан, имеющих право голоса, или 60,86% избирателей.

Полученные электронным путем данные озвучил председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян.

Фото: ЦИК/Медиамакс


В Армении зарегистрированы 2 587 706 избирателей.

Из 845 804 зарегистрированных в Ереване избирателей проголосовали 494 455, или 58,46% избирателей.

6 мая 2012 года на парламентских выборах в Армении проголосовали 62,26% избирателей, в а 2007 году – 57%.

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