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Тройка лидеров остается неизменной: РПА, «Блок Царукян», «Елк»


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Центральная избирательная комиссия Армения опубликовала предварительные результаты парламентских выборов по состоянию на 09:00 часов.

Данные с 1886 избирательных участков свидетельствуют, что Республиканская партия Армении получила 49,21 % голосов.

На втором месте «Блок Царукян» - 27,38 %:

Блок «ЕЛК» получил 7,72 % голосов, АРФ «Дашнакцутюн» -  6,59 %:

Партия «Армянское возрождение» получила 3,72 %, блок «ОРО» - 2,08 %, блок «Конгресс-НПА» - 1,62 %, партия «Свободные демократы» - 0,93 %, Коммунистическая партия Армении – 0,74 %.

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