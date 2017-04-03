Тройка лидеров остается неизменной: РПА, «Блок Царукян», «Елк»

Ереван /Медиамакс/. Центральная избирательная комиссия Армения опубликовала предварительные результаты парламентских выборов по состоянию на 09:00 часов.

Данные с 1886 избирательных участков свидетельствуют, что Республиканская партия Армении получила 49,21 % голосов.



На втором месте «Блок Царукян» - 27,38 %:



Блок «ЕЛК» получил 7,72 % голосов, АРФ «Дашнакцутюн» - 6,59 %:



Партия «Армянское возрождение» получила 3,72 %, блок «ОРО» - 2,08 %, блок «Конгресс-НПА» - 1,62 %, партия «Свободные демократы» - 0,93 %, Коммунистическая партия Армении – 0,74 %.