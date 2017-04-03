Известны предварительные итоги выборов в Армении

Ереван/Медиамакс/. Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян огласил сегодня предварительные результаты выборов в Национальное собрание.

Согласно данным с 2005 избирательных участков, Республиканская партия Армении получила 768 945 голосов или 49,15% голосов избирателей.



На втором месте с 428 120 голосами (27,37%) блок «Царукян».



Блок «ЕЛК» получил 121 652 голосов или 7,78% голосов избирателей, АРФД - 102 938 голосов (6,58%).



Партия «Армянское возрождение» получила 58 139 голосов (3,72 %), блок «ОРО» - 32 423 голосов (2,07 %), блок «Конгресс-НПА» - 25 863 голосов (1,65 %), партия «Свободные демократы» - 14 690 голосов (0,94 %), Коммунистическая партия Армении – 11 707 голосов (0,75 %).



Тигран Мукучян сообщил, что пока не обработаны результаты голосования на четырех участках.



