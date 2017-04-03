Наблюдатели из СНГ назвали выборы «открытыми и прозрачными»

Ереван /Медиамакс/. Руководитель наблюдательской миссии СНГ Сергей Лебедев заявил сегодня в Ереване, что парламентские выборы 2 апреля были «спокойными, прозрачными и организованными».

«Выборы прошли в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом. Была обеспечена реализация избирательного права голосовавших», - сказал он.



По оценке руководителя наблюдательской миссии СНГ, примененные технические новшества сделали избирательный процесс «более открытым и прозрачным».



«Тем не менее, они немного осложнили процесс голосования, особенно для пожилых людей, хотя серьезных нарушений зафиксировано не было», - сказал Сергей Лебедев, добавив, что в плане прозрачности «Армения превосходит даже некоторые западные страны».



Говоря о сообщениях, касающихся использования административного ресурса в ходе выборов, Сергей Лебедев сказал, что оно не превысило обычного уровня.



«Так бывает во всех странах. Государственные деятели не могут в этот период прекратить свою деятельность и, например, не появляться на телевидении», - отметил глава наблюдательской миссии СНГ.



Миссия наблюдала за голосованием на 1215 избирательных участках.