626 просмотров

Наблюдатели из СНГ назвали выборы «открытыми и прозрачными»


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Руководитель наблюдательской миссии СНГ Сергей Лебедев заявил сегодня в Ереване, что парламентские выборы 2 апреля были «спокойными, прозрачными и организованными».

«Выборы прошли в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом. Была обеспечена реализация избирательного права голосовавших», - сказал он.

По оценке руководителя наблюдательской миссии СНГ, примененные технические новшества сделали избирательный процесс «более открытым и прозрачным».

«Тем не менее, они немного осложнили процесс голосования, особенно для пожилых людей, хотя серьезных нарушений зафиксировано не было», - сказал Сергей Лебедев, добавив, что в плане прозрачности «Армения превосходит даже некоторые западные страны».

Говоря о сообщениях, касающихся использования административного ресурса в ходе выборов, Сергей Лебедев сказал, что оно не превысило обычного уровня.

«Так бывает во всех странах. Государственные деятели не могут в этот период прекратить свою деятельность и, например, не появляться на телевидении», - отметил глава наблюдательской миссии СНГ.

Миссия наблюдала за голосованием на 1215 избирательных участках.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Апрель 3, 2017 17:15
Ян Петерсен: «Мы все замечаем и фиксируем»

Политика | Апрель 3, 2017 14:47
Международные наблюдатели не дали однозначной оценки выборам

Политика | Апрель 3, 2017 12:36
Наблюдатели из СНГ назвали выборы «открытыми и прозрачными»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017