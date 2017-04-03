Блок ОРО: «Это были не выборы, а торговля голосами»

Ереван/Медиамакс/. Блок «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО) заявил сегодня, что «парламентские выборы 2 апреля стали для Армении еще одним шагом назад».

«Это были не выборы, а торговля голосами и системные фальсификации, организованные властями. Ни объявленное Полицией число избирателей - 2 млн 588 тыс., ни число участников выборов, объявленное ЦИК – 1 млн 575 тыс., ни полученные РПА 700 тыс. голосов не имеют ничего общего с действительностью»,- говорится в заявлении.



«Таким образом, мы снова получили нелегитимную власть, в результате чего еще более усилится политическая монополия, обострятся существующие в стране проблемы, углубится ощущение отчаяния и несправедливости, усилится эмиграция и под серьезной угрозой окажется безопасность нашей страны», - заявили в блоке «Оганян-Раффи-Осканян».