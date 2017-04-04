Оппозиция будет пользоваться всеми инструментами, сказал президент

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении, лидер Республиканской партии Армении Серж Саргсян выступил с заявлением относительно прошедших 2 апреля выборов в Национальное собрание Армении.
«Это был важнейший день в жизни нашего государства. Мы провели парламентские выборы, которые значили больше, чем любые другие выборы, прошедшие у нас после приобретения независимости. Сегодня мы сделали важнейший шаг на пути реализации конституционных реформ и перехода с полупрезидентской на парламентскую систему правления.
На этих выборах мы наблюдали беспрецедентную консолидацию политических сил. По сути, ни одна влиятельная сила в политической системе страны не осталась вне борьбы. Это еще одно свидетельство того, что направляемое новой Конституцией строительство нашей политической системы идет по правильному пути.
Значимое присутствие оппозиции в парламенте отныне позволит им полноценно пользоваться всем предусмотренным для оппозиции комплексом инструментов контроля, что является главным залогом подконтрольного и эффективного управления», - говорится в заявлении.
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