466 просмотров

Президент Армении: «Выборы констатировали важный прогресс»


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал, что состоявшиеся 2 апреля парламентские выборы в Армении «зарегистрировали важный прогресс, которого Армения достигла в сфере демократизации и государственного строительства».

Об этом президент Армении сказал 18 апреля на встрече с послами стран-членов ОБСЕ.

«Прогресс на выборах, на мой взгляд, был обусловлен несколькими факторами, на три из которых мне хотелось обратить ваше внимание. Первое: за последние годы нам удалось сделать необратимым развитие прав человека и фундаментальных свобод», - отметил президент.

«Плюрализм в политической и общественной жизни, который проявляется в деятельности политических партий и жизнеспособного гражданского общества, за последнее десятилетие стал реалией. Это не означает, что у нас больше не осталось проблем – их еще множество», - сказал Серж Саргсян.

Вторым обстоятельством, по мнению президента Армении, является достижение политического консенсуса между участвовавшими в выборах силами, а третьим – чрезвычайно высокий уровень международного сотрудничества.

«Армения предоставила БДИПЧ ОБСЕ, которое играет центральную роль в координации работы ряда избирательных миссий, возможность задействовать неограниченное число наблюдателей. Я рад отметить, что БДИПЧ значительно увеличило число наблюдателей непосредственно перед выборами, объяснив это интересом многих, и мы согласились увеличить число наблюдателей на 50 человек», - сказал Серж Саргсян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Апрель 19, 2017 09:57
Перемирие нарушалось 55 раз

Политика | Апрель 19, 2017 09:20
Президент Армении: «Выборы констатировали важный прогресс»

Армия и Полиция | Апрель 18, 2017 12:38
Российские разведчики проводят учения в Армении
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017