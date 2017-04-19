Президент Армении: «Выборы констатировали важный прогресс»

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал, что состоявшиеся 2 апреля парламентские выборы в Армении «зарегистрировали важный прогресс, которого Армения достигла в сфере демократизации и государственного строительства».

Об этом президент Армении сказал 18 апреля на встрече с послами стран-членов ОБСЕ.



«Прогресс на выборах, на мой взгляд, был обусловлен несколькими факторами, на три из которых мне хотелось обратить ваше внимание. Первое: за последние годы нам удалось сделать необратимым развитие прав человека и фундаментальных свобод», - отметил президент.



«Плюрализм в политической и общественной жизни, который проявляется в деятельности политических партий и жизнеспособного гражданского общества, за последнее десятилетие стал реалией. Это не означает, что у нас больше не осталось проблем – их еще множество», - сказал Серж Саргсян.



Вторым обстоятельством, по мнению президента Армении, является достижение политического консенсуса между участвовавшими в выборах силами, а третьим – чрезвычайно высокий уровень международного сотрудничества.



«Армения предоставила БДИПЧ ОБСЕ, которое играет центральную роль в координации работы ряда избирательных миссий, возможность задействовать неограниченное число наблюдателей. Я рад отметить, что БДИПЧ значительно увеличило число наблюдателей непосредственно перед выборами, объяснив это интересом многих, и мы согласились увеличить число наблюдателей на 50 человек», - сказал Серж Саргсян.