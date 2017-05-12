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Делегаты СЕ будут наблюдателями на выборах в Ереване


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы будет наблюдать за выборами в Совет старейшин Еревана 14 мая.

Делегация из 10 человек, которую возглавляет Лиса Ансала из Финляндии, 12-13 мая проведет встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Армении Тиграном Мукучяном, представителями дипкорпуса, общественных организаций и СМИ.

13 мая члены делегации встретятся с кандидатами в Совет старейшин.

В день выборов четыре группы делегатов СЕ буду наблюдать за голосованием на разных избирательных участках Еревана.

Наблюдательская миссия подготовит информационный доклад, который будет обсуждаться в октябре в рамках 33-й сессии Конгресса.

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