РПА и АРФД подписали коалиционный меморандум

Ереван/Медиамакс/. Республиканская партия Армении (РПА) и Армянская революционная федерация «Дашнукцутюн» подписали сегодня меморандум о формировании политической коалиции, который будет действовать до завершения полномочий Национального собрания 6-го созыва.



Данным меморандумом обе силы взяли на себя политическую ответственность за деятельность правительства. В подписанном документе закреплены стратегические цели сотрудничества в рамках коалиции, ее приоритеты, порядок деятельности.



Со стороны РПА документ подписал заместитель председателя партии Армен Ашотян, со стороны АРФД – представитель Верховного органа партии Агван Варданян.