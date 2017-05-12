1454 просмотров

РПА и АРФД подписали коалиционный меморандум


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/.  Республиканская партия Армении (РПА) и Армянская революционная федерация «Дашнукцутюн» подписали сегодня меморандум о формировании политической коалиции, который будет действовать до завершения полномочий Национального собрания 6-го созыва.

Данным меморандумом обе силы взяли на себя политическую ответственность за деятельность правительства. В подписанном документе закреплены стратегические цели сотрудничества в рамках коалиции, ее приоритеты, порядок деятельности.

Со стороны РПА документ подписал заместитель председателя партии Армен Ашотян, со стороны АРФД – представитель Верховного органа партии Агван Варданян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Май 12, 2017 09:36
Азербайджан продолжает нагнетать обстановку на линии соприкосновения

Политика | Май 11, 2017 17:01
РПА и АРФД подписали коалиционный меморандум

Политика | Май 11, 2017 13:40
Делегаты СЕ будут наблюдателями на выборах в Ереване
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017