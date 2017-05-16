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Тарон Маргарян останется мэром Еревана


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Стали известны результаты выборов в Совет старейшин Еревана, которые состоялись 14 мая.

Партия «Еркир цирани» получила 7,75% (26 109 голосов), блок «Елк» - 21% (70 731 голосов), Республиканская партия Армении - 71,25% (240 036 голосов).

Все три силы будут представлены в Совете старейшин, а пост мэра города сохранит действующий глава города Тарон Маргарян.

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