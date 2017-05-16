Президент Армении с официальным визитом находится в Катаре

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян 14 мая с официальным визитом отправился в Катар.

В ходе визита президент Армении встретится с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.



Запланированы также встречи Сержа Саргсяна с исполнительным директором компании «Катар Эйрвейз» Акбаром аль-Бакером, а также представителями бизнес-кругов и армянской общины Катара.